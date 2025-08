Dois homens são presos em Rio das Ostras (RJ) em operação contra o tráfico Durante patrulhamento, a PM encontrou os suspeitos em um terreno baldio Balanço Geral Interior RJ|Do R7 01/08/2025 - 14h04 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h04 ) twitter

Dois homens foram presos pela Polícia Militar em Rio das Ostras (RJ), suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Recanto. Durante patrulhamento, a PM encontrou os suspeitos em um terreno baldio, onde torturavam um usuário de drogas. Foram apreendidos mais de 1.400 pinos de cocaína, maconha e celulares. Um dos detidos é apontado como gerente do tráfico local, ambos tinham mandados de prisão em aberto.