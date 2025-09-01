Dois homicídios e uma tentativa de assassinato marcam o final de semana em Campos (RJ) A polícia investiga os casos, sem suspeitos identificados até o momento Balanço Geral Interior RJ|Do R7 01/09/2025 - 15h41 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h41 ) twitter

O fim de semana em Campos (RJ) foi marcado por violência, com dois homicídios e uma tentativa de assassinato. O primeiro homicídio ocorreu no distrito Travessão, com o corpo encontrado próximo à BR-101. Outro caso foi registrado em Mussurepe, onde um homem foi morto a tiros enquanto andava de bicicleta. Além disso, após uma discussão, um caminhoneiro foi baleado às margens da BR-101. A polícia investiga os casos, sem suspeitos identificados até o momento.