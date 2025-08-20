Domingo (24) tem Bora de Bike em Macaé Com mais de 700 ciclistas inscritos, o evento visa incentivar a prática esportiva Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/08/2025 - 15h52 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h52 ) twitter

Neste domingo (24), Macaé recebe o Bora de Bike, um passeio ciclístico de 10 km promovido pela RECORD Interior RJ e apoiado pela prefeitura local. Com mais de 700 ciclistas inscritos, o evento visa incentivar a prática esportiva e promover a segurança no trânsito. A largada será na Praia da Imbetiba, com inscrições encerradas, mas a participação é aberta mediante doação de alimentos. Sorteios de brindes também estão previstos.