Domingo acontece o IOM BIKE DAY em Macaé (RJ) Promovido pelo Instituto de Oncologia da cidade, o evento acontece em prol da saúde, responsabilidade social e conscientização ambiental Balanço Geral Interior RJ|Do R7 28/05/2025 - 16h37 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h37 ) twitter

Participe do IOM BIKE DAY, evento ciclístico inclusivo e familiar que acontece em Macaé (RJ), no próximo domingo (01). Promovido pelo Instituto de Oncologia da cidade, o evento acontece em prol da saúde, responsabilidade social e conscientização ambiental. O percurso de 10 km pela orla terá estrutura completa, e as inscrições podem ser feita até amanhã (29).