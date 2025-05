‘Domingo Família’ será realizado no Parque Tamandaré das 9h às 13h Evento tem como objetivo estreitar os laços familiares por meio de diversas atividades culturais, esportivas e gastronômicas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 23/05/2025 - 17h31 (Atualizado em 23/05/2025 - 17h31 ) twitter

O projeto ‘Domingo Família’, idealizado pela prefeitura, com o apoio do secretário de governo Ruy Crispim, será realizado neste fim de semana, a partir das 9h, no Parque Tamandaré, em Campos (RJ). O evento tem como objetivo estreitar os laços familiares por meio de diversas atividades culturais, esportivas e gastronômicas, incluindo jump, dança, oficinas de pintura, doação de pets e mudas, além de feiras de artesanato e gastronomia.