Dono de Porsche é preso por tentar dar golpe de R$1 milhão em seguradora Homem foi preso por forjar o roubo do veículo, pois não estava conseguindo pagar as parcelas, de R$26 mil Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/01/2025 - 15h55 (Atualizado em 20/01/2025 - 15h55 )

Em Rio das Ostras (RJ), um homem foi preso por tentar forjar o roubo de um carro de luxo para receber o seguro. Ao procurar a delegacia, ele contou que seu veículo, uma Porsche Cayenne, havia sido roubado por homens armados, mas a polícia suspeitou de sua versão.

Durante investigações, a polícia descobriu que a história era falsa e que o homem já havia registrado outros dois roubos com as mesmas características. Ele estava tentando aplicar um golpe na seguradora para receber o valor de R$1 milhão.

Segundo a polícia, o crime foi motivado pelo fato de o homem não conseguir pagar as parcelas do veículo, no valor de R$26 mil. Ele foi autuado pelo crime de falsidade ideológica e ficará à disposição da justiça.