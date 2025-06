Duas mortes no trânsito já foram registradas até o mês de abril de 2025, em Búzios (RJ) Mais um acidente foi flagrado na RJ-102 na cidade Balanço Geral Interior RJ|Do R7 04/06/2025 - 15h46 (Atualizado em 04/06/2025 - 15h46 ) twitter

Um grave acidente envolvendo três veículos na RJ-102, em Búzios (RJ), acendeu o alerta sobre o aumento de acidentes na região. O incidente ocorreu no bairro Marina, onde um carro parado por pane mecânica foi atingido por um caminhão, que não conseguiu frear e colidiu com um ônibus escolar. Dados do ISP indicam aumento de 47% no número de feridos no trânsito local.