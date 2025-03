Dupla de nadadores se prepara para ultramaratona inédita no Espírito Santo Nadadores de diferentes gerações se unem em desafio inédito Balanço Geral Interior RJ|Do R7 25/03/2025 - 18h09 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Alexander e Sophia, nadadores de diferentes gerações, se preparam para um desafio inédito em águas abertas no Espírito Santo. Pela primeira vez, participarão juntos de uma ultramaratona em revezamento. Com treinos intensos e dedicação, Sophia, uma jovem promessa da natação, e Alexander, experiente em competições, unem forças para enfrentar a travessia vista do mestre.

A preparação inclui natação, exercícios de força e corrida, visando melhorar o condicionamento físico e a explosão. A expectativa é alta, com apoio familiar e a experiência de Alexander guiando Sophia rumo ao sucesso.