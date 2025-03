Eclipse total da lua será observado nesta 5ª feira (13), no Cais da Lapa, em Campos Fenômeno poderá ser observado em todo país Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/03/2025 - 18h21 (Atualizado em 13/03/2025 - 18h21 ) twitter

Acontece, nesta 5ª feira (13), um eclipse total da lua e será possível observar todas as fases desse fenômeno no Brasil. Em Campos, um grupo de pessoas vai visualizar o eclipse do Cais da Lapa.