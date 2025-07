Elefante-marinho do Sul é flagrado no litoral do RJ Especialistas alertam para a importância de não perturbar o animal e informar as autoridades Balanço Geral Interior RJ|Do R7 11/07/2025 - 14h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 14h57 ) twitter

Um elefante-marinho do Sul foi avistado na praia do Farol de São Tomé, no litoral do Rio de Janeiro, atraído pela terceira onda de frio do ano. O animal, um macho de aproximadamente 3 metros, busca descanso e sol, podendo estar em fase de troca de pele. Especialistas alertam para a importância de não perturbar o animal e informar as autoridades. O biólogo destaca que esses mamíferos vêm da Patagônia em busca de águas mais quentes durante o inverno rigoroso.