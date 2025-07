Elefante-marinho é flagrado repousando em praia do município de Maricá (RJ) Este é mais um registro da espécie no litoral do Rio de Janeiro Balanço Geral Interior RJ|Do R7 24/07/2025 - 16h32 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h32 ) twitter

Um elefante-marinho foi avistado na praia de Jaconé, em Maricá (RJ), gerando curiosidade e preocupação. O animal, que parecia cansado e com ferimentos, recebeu atendimento das autoridades ambientais. Este é mais um registro da espécie no litoral do Rio de Janeiro, com aparições anteriores em Araruama e Campos dos Goytacazes. Especialistas alertam para não se aproximar e acionar o resgate em caso de avistamento.