Em Cabo Frio, novas regras no setor de turismo incluem aumento em tarifas no terminal de ônibus Os novos valores que foram determinados geraram polêmica na região Balanço Geral Interior RJ|Do R7 05/04/2025 - 09h48 (Atualizado em 05/04/2025 - 09h48 )

Os novos valores que foram determinados para o acesso de veículos de turismo no terminal de ônibus, em Cabo Frio, geraram polêmica na região. Há anos moradores e empresários reivindicam por melhorias na infraestrutura do setor, mas a forma como aconteceram as mudanças nas tarifas não foi bem recebida.