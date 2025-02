Em Itaperuna, criança escreve carta onde denuncia abuso do próprio tio; ele foi preso Violência aconteciam desde que a vítima tinha 4 anos de idade Balanço Geral Interior RJ|Do R7 28/02/2025 - 18h27 (Atualizado em 28/02/2025 - 19h34 ) twitter

Em Itaperuna, na região noroeste do estado, um homem foi preso pela Polícia Civil apontado por abuso sexual contra uma criança de 12 anos. De acordo com a Polícia Civil, as investigações iniciaram após a tia da adolescente ter descoberto uma folha que a criança escreveu, onde ela relata os abusos sexuais praticados pelo suspeito desde que tinha quatro anos.