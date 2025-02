Em Itaperuna (RJ), polícia fecha uma central de monitoramento do narcotráfico Além dos equipamentos, foram apreendidas armas, munições e drogas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 18/02/2025 - 11h02 (Atualizado em 18/02/2025 - 11h02 ) twitter

Uma operação conjunta entre as polícias Civil e Militar resultou na desativação de uma central de monitoramento do tráfico de drogas, no bairro Fiteiro.

Além disso, foram apreendidos revólveres, munições, entorpecentes e desmantelada uma central de monitoramento do tráfico de drogas.

Os traficantes fugiram antes que os agentes chegassem, mas a polícia prossegue com as investigações para prendê-los.