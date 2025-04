Em Rio das Ostras, Polícia Civil prende suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira De acordo com a polícia, a vítima procurou a delegacia e fez a denúncia Balanço Geral Interior RJ|Do R7 05/04/2025 - 09h35 (Atualizado em 05/04/2025 - 09h35 ) twitter

Em Rio das Ostras, a Polícia Civil prendeu um homem por agredir a ex-companheira. De acordo com a polícia, a vítima procurou a delegacia e denunciou o ex-companheiro por ameaça e agressão. Os agentes da Polícia Civil encontraram no suspeito na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, no cruzamento com Avenida Brasil.