Em São Pedro da Aldeia (RJ), MP Federal move ação contra INEA e Prefeitura por crimes ambientais Pedido foi deferido pela Justiça Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/02/2025 - 11h07 (Atualizado em 20/02/2025 - 11h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Segundo representante do Ministério Público Federal, as obras de uma construtora perto da Lagoa de Araruama estavam causando diversas alterações que configuram crime ambiental.

Uma dessas mudanças era a tentativa de transformar parte da praia em uma nova rua, avançando as obras sobre uma área de proteção. Dessa forma, o órgão moveu uma ação civil pública na Justiça contra o INEA e a Prefeitura do município e conseguiu interromper as obras.

Em resposta à reportagem, a Prolagos (concessionária responsável pelo tratamento de esgoto da região) informou que, em obras dessa magnitude, os responsáveis devem notificar as autoridades sobre as alterações e adaptações em locais de proteção ambiental, buscando a melhor solução possível.