Empresária reage a assalto e impede roubo de caminhonete Câmeras registraram o momento em que a vítima foi jogada no chão e entrou em luta com criminoso Balanço Geral Interior RJ|Do R7 04/02/2025 - 13h20 (Atualizado em 04/02/2025 - 13h20 )

Uma empresária foi agredida durante uma tentativa de roubo de sua caminhonete no distrito de Travessão, em Campos (RJ). Dois homens, vestindo uniformes de uma empresa, passaram de carro e pararam ao lado do veículo da vítima. Em seguida, um dos criminosos a atacou, jogando-a no chão, mas ela reagiu e conseguiu impedir que levassem seu veículo.

Toda a ação foi registrada por uma câmera de segurança. O caso ocorre em meio a um cenário preocupante na região: segundo o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro, só em 2024, as delegacias de Campos dos Goytacazes registraram 537 ocorrências de roubos.