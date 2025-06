Empresários criam ambientes aconchegantes para atrair mais turistas durante o frio A expectativa é positiva para o feriado de junho e as férias de julho Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 13/06/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a chegada do frio, o setor gastronômico de Barra de São João, em Casimiro de Abreu (RJ), adapta-se para atrair turistas. Restaurantes investem em pratos quentes e ambientes aconchegantes, enfrentando a baixa temporada. A expectativa é positiva para o feriado de junho e as férias de julho, quando o fluxo de visitantes deve aumentar, aquecendo a economia local.