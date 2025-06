Empresários de Cabo Frio (RJ) enfrentam baixa procura no feriado prolongado Fatores como o clima frio e mudanças nas regras de circulação de ônibus turísticos impactaram as reservas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 11/06/2025 - 19h18 (Atualizado em 11/06/2025 - 19h18 ) twitter

Empresários e comerciantes de Cabo Frio (RJ) estão preocupados com a baixa procura por hospedagem no próximo feriado prolongado. A taxa de ocupação hoteleira esperada é de apenas 25%. Fatores como o clima frio e mudanças nas regras de circulação de ônibus turísticos impactaram as reservas. A cidade busca alternativas para atrair visitantes, como eventos e pacotes promocionais.