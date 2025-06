Empresários do setor gastronômico em Macaé (RJ) estão preparados e animados para feriadão O clima firme e as atrações da Praia dos Cavaleiros são atrativos para turistas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 17/06/2025 - 15h38 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h38 ) twitter

Empresários do setor gastronômico de Macaé (RJ) estão otimistas com o feriado prolongado de junho, esperando um aumento de 15 a 20% na movimentação. O clima firme e as atrações da Praia dos Cavaleiros são atrativos para turistas. Restaurantes reforçam equipes e preparam insumos para atender a demanda. João Marcos, vendedor de água de coco, espera um aumento de 30% nas vendas, aproveitando o fluxo de visitantes no calçadão.