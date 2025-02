Encontro do rio com o mar atrai cada vez mais turistas para Barra do Furado, em Quissamã (RJ) Tranquilidade e beleza no litoral norte fluminense Balanço Geral Interior RJ|Do R7 25/02/2025 - 11h57 (Atualizado em 25/02/2025 - 11h57 ) twitter

Atraindo cada vez mais visitantes, a praia da Barra do Furado, em Quissamã (RJ), se destaca pelo encontro das águas do rio com o mar, formando um grande lago. Tranquila e segura, a praia se tornou uma excelente opção para famílias em busca de sombra e água fresca, além de oferecer um visual encantador.

Localizada no norte do estado, a aproximadamente 200 km da capital fluminense, Barra do Furado conta com uma extensa faixa de areia. O cenário de belezas naturais aquece o turismo e contribui para o aquecimento do comércio local.