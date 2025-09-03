Esclerose múltipla: a difícil rotina de quem lida com a doença que afeta 40 mil brasileiros Letícia, Diogo e Flávio compartilham suas experiências depois do diagnóstico Balanço Geral Interior RJ|Do R7 03/09/2025 - 17h22 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h22 ) twitter

A esclerose múltipla afeta cerca de 40 mil brasileiros, impactando suas vidas de diversas formas. Letícia, Diogo e Flávio compartilham suas experiências com a doença, que varia em sintomas e progressão. Apesar de não haver cura, tratamentos ajudam a controlar os efeitos colaterais e melhorar a qualidade de vida. Pesquisas continuam em busca de avanços médicos para um futuro mais promissor.