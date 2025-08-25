Estação mais fria do ano é marcada por constante oscilação de temperaturas
Essa variação afeta a saúde, aumentando casos de doenças respiratórias
O inverno deste ano tem sido marcado por oscilações de temperatura, com dias quentes em pleno inverno, fenômeno conhecido como veranico. Essa variação afeta a saúde, aumentando casos de doenças respiratórias. Especialistas recomendam vacinação, higiene e ventilação para prevenção. A primavera deve seguir padrões normais, com aumento gradual de temperatura e chuvas concentradas entre outubro e dezembro.