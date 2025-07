Estado do Rio vai realizar licitação para modernizar transporte intermunicipal A mudança promete maior transparência e qualidade, com ônibus 100% climatizados Balanço Geral Interior RJ|Do R7 31/07/2025 - 16h43 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h43 ) twitter

O Departamento de Transportes Rodoviários do Rio (Detro) anunciou uma licitação para todas as linhas intermunicipais do estado, visando substituir o regime de permissão por concessão. A mudança promete maior transparência e qualidade, com ônibus 100% climatizados e incentivos para veículos movidos a gás e eletricidade. A iniciativa busca melhorar o serviço para os 32 milhões de passageiros mensais, garantindo transporte seguro e eficiente.