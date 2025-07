Estadual de Off Road reuniu pilotos de vários estados na cidade de Macaé (RJ) As finais das categorias Buggy GP e EP ocorreram no fim de semana, destacando a crescente popularidade do esporte no país Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/07/2025 - 17h30 (Atualizado em 21/07/2025 - 17h30 ) twitter

A 3ª etapa do Campeonato Estadual de Automodelismo Off Road em Macaé (RJ) reuniu entusiastas de todas as idades. O evento contou com a presença de pilotos de várias regiões do Brasil e do presidente da Confederação Brasileira de Automodelismo Off Road. As finais das categorias Buggy GP e EP ocorreram no fim de semana, destacando a crescente popularidade do esporte no país.