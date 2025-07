Estudante da UENF é a primeira a ganhar prêmio Destaque de Iniciação Científica e Tecnológica Com origem humilde e superando desafios pessoais, ela se destacou no Congresso Fluminense Balanço Geral Interior RJ|Do R7 10/07/2025 - 16h38 (Atualizado em 10/07/2025 - 16h49 ) twitter

Luciele de Léo Cardoso, estudante da UENF, fez história ao ganhar o prêmio Destaque de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPQ, um feito inédito para a universidade. Com origem humilde e superando desafios pessoais, ela se destacou no Congresso Fluminense de Iniciação Científica. Sua conquista é um marco para a UENF e serve de inspiração para outros estudantes, destacando a excelência acadêmica e o apoio humanitário da instituição.