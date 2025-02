Estufa de cultivo de maconha é encontrada em Búzios Ação conjunta da PF e da PM apreendeu pés da planta, 50 mudas e 1 kg da droga já pronta para distribuição Balanço Geral Interior RJ|Do R7 23/01/2025 - 19h43 (Atualizado em 23/01/2025 - 19h43 ) twitter

Na Região dos Lagos (RJ), uma ação conjunta das polícias Federal e Militar localizou uma estufa de cultivo de maconha. A estufa foi encontrada no galpão de uma residência, no bairro Praia Rasa, em Búzios (RJ). O local possuía estrutura para mais de 50 pés de maconha e contava com aparatos de qualidade para cultivar as plantas.

Um homem que estava na casa foi levado para a delegacia. Além dos pés de maconha, foram apreendidas 50 mudas da planta e 1 kg da droga já em processo de distribuição. O material foi levado para a sede da Polícia Federal em Macaé (RJ).