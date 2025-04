Ex-policial penal é baleado enquanto dirigia em Guarus (RJ) Após o ataque, a vítima perdeu o controle do veículo e colidiu com o muro de uma creche Balanço Geral Interior RJ|Do R7 08/04/2025 - 19h38 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h38 ) twitter

Na manhã de hoje (08), um ex-policial penal de 52 anos foi baleado enquanto dirigia no Parque Santa Clara, subdistrito de Guarus, perdendo o controle do veículo e colidindo com o muro de uma creche.

O incidente ocorreu na Rua Capitão Menezes, e a polícia está investigando o caso. O sobrinho da vítima, que estava no carro, escapou ileso.

O ex-policial foi levado ao hospital com ferimentos graves na cabeça.

A perícia esteve no local e a área foi isolada, e a polícia busca entender o motivo do ataque, considerando a possibilidade de câmeras de segurança terem capturado o incidente.