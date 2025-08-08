Expo Campos celebra 64 anos com entrada gratuita e atrações diversificadas O evento oferece exposições agropecuárias, parque de diversões, feira de produtos locais e shows de artistas nacionais Balanço Geral Interior RJ|Do R7 08/08/2025 - 15h30 (Atualizado em 08/08/2025 - 15h30 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Expo Agro de Campos, maior feira agropecuária do Rio de Janeiro, celebra 64 anos no Parque de Exposições da Pecuária. Com entrada gratuita até domingo (10), o evento oferece exposições agropecuárias, parque de diversões, feira de produtos locais e shows de artistas nacionais. A parceria entre a Fundação Rural e a prefeitura garante infraestrutura e segurança, esperando receber mais de 100 mil visitantes.