Expo Campos movimentou a cidade estimulou a economia Maior evento agropecuário da região encerrou com recorde de público e contou com atrações musicais, exposições agropecuárias e arrecadação de alimentos para instituições sociais Balanço Geral Interior RJ|Do R7 11/08/2025 - 16h23 (Atualizado em 11/08/2025 - 16h23 )

A Expoagro de Campos (RJ), maior feira agropecuária da região, encerrou com recorde de público e entrada gratuita. O evento, que durou quatro dias, contou com atrações musicais, exposições agropecuárias e arrecadação de alimentos para instituições sociais. Destaque para os shows de João Gomes e Belo, além de competições de gado Nelore e cavalos Mangalarga Marchador. A feira movimentou a economia local e já gera expectativa para 2026.