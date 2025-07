Expo Macaé começa amanhã (24) e celebra 212 anos da cidade O evento promete movimentar R$ 24 milhões em agronegócios Balanço Geral Interior RJ|Do R7 23/07/2025 - 15h03 (Atualizado em 23/07/2025 - 15h03 ) twitter

A Expo Macaé, em comemoração aos 212 anos da cidade, acontece de 24 a 29 de julho com entrada gratuita. O evento promete movimentar R$ 24 milhões em agronegócios e aquecer a economia local. Com shows, rodeios, leilões e uma Rua do Artesanato, a festa atrai visitantes e expositores, oferecendo oportunidades de negócios e entretenimento para toda a família.