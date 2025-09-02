Exposição “Entre Ossos e Urnas” no Museu Histórico resgata fatos da arqueologia A iniciativa resgata a memória local e oferece atividades educativas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 02/09/2025 - 15h20 (Atualizado em 02/09/2025 - 15h20 ) twitter

O Museu Histórico de Campos apresenta a exposição ‘Entre Ossos e Urnas’, destacando a presença indígena na região do Rio Paraíba do Sul. Inspirada no livro de Ondemar Dias e Jandira Neto, a mostra exibe imagens de escavações e artefatos do Sítio Arqueológico do Caju. A iniciativa resgata a memória local e oferece atividades educativas, aproximando o público da arqueologia e valorizando o patrimônio cultural.