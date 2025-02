Falta de acessibilidade em praias do RJ dificulta acesso de pessoas com mobilidade reduzida Cadeirantes enfrentam dificuldades para chegar à areia e ao mar, mesmo com leis que garantem o acesso

Balanço Geral Interior RJ|Do R7 28/02/2025 - 17h48 (Atualizado em 28/02/2025 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share