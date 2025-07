Falta de duplicação na BR-101, no trecho de Rio Dourado, segue causando prejuízos A concessionária aguarda aprovação do TCU para avançar nas obras Balanço Geral Interior RJ|Do R7 10/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A BR-101, uma das principais rodovias federais do Brasil, enfrenta desafios de duplicação, especialmente no trecho entre Macaé e Casimiro de Abreu, no Rio de Janeiro. A falta de ampliação em áreas críticas, como o distrito de Rio Dourado, aumenta o risco de acidentes. A concessionária aguarda aprovação do TCU para avançar nas obras, enquanto a comunidade local pressiona por melhorias urgentes para garantir segurança e desenvolvimento socioeconômico.