Família de motoboy atropelado clama por justiça e respostas
Anderson, que não se lembra do acidente, enfrenta uma longa recuperação e ainda precisa de cirurgias
A família de Anderson, um motoboy de 20 anos atropelado em Campos dos Goytacazes (RJ), busca justiça após o motorista fugir sem prestar socorro. Anderson, que não se lembra do acidente, enfrenta uma longa recuperação e ainda precisa de cirurgias. A mãe da vítima vive o trauma e espera que o responsável seja punido, enquanto Anderson sonha em voltar à sua profissão.