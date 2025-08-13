Família de motoboy atropelado clama por justiça e respostas Anderson, que não se lembra do acidente, enfrenta uma longa recuperação e ainda precisa de cirurgias Balanço Geral Interior RJ|Do R7 13/08/2025 - 15h35 (Atualizado em 13/08/2025 - 15h35 ) twitter

A família de Anderson, um motoboy de 20 anos atropelado em Campos dos Goytacazes (RJ), busca justiça após o motorista fugir sem prestar socorro. Anderson, que não se lembra do acidente, enfrenta uma longa recuperação e ainda precisa de cirurgias. A mãe da vítima vive o trauma e espera que o responsável seja punido, enquanto Anderson sonha em voltar à sua profissão.