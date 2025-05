Família de trabalhador morto durante incêndio em canavial quer justiça Ela busca responsabilização da empresa envolvida, já que a queima de cana de açúcar é proibida no estado do Rio de Janeiro desde 2011 Balanço Geral Interior RJ|Do R7 09/05/2025 - 16h19 (Atualizado em 09/05/2025 - 16h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O corpo de Ivanildo da Silva Felizardo, trabalhador que morreu durante uma queimada em canavial no município de Campos (RJ), foi sepultado sob forte comoção. A família está revoltada e pede justiça, já que a queima de cana de açúcar é proibida no estado do Rio de Janeiro desde 2011. Ivanildo, que morreu no primeiro dia de trabalho com carteira assinada, foi vítima de negligência, segundo seus familiares. A Polícia Civil investiga o incidente, considerado crime ambiental. Familiares buscam por justiça e querem a responsabilização da empresa envolvida.