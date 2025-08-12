Familiares de crianças com necessidades especiais cobram melhorias em São Pedro da Aldeia (RJ) Eles destacam a falta de recursos no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Balanço Geral Interior RJ|Do R7 12/08/2025 - 15h47 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h47 ) twitter

Famílias de crianças com necessidades especiais protestaram em frente à prefeitura de São Pedro da Aldeia (RJ), exigindo melhorias na assistência social e na acessibilidade. Eles destacam a falta de recursos no Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil. A prefeitura afirma que os serviços estão adequados e que novas instalações estão em fase de contratação. O impasse continua enquanto as famílias buscam soluções urgentes.