Familiares de vítimas de cabos de alta tensão foram ouvidos na CPI da Enel A advogada alega responsabilidade da empresa e pede reparação às famílias das vítimas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 28/05/2025 - 16h29 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h29 )

A CPI da Enel em Campos (RJ) investiga as mortes por eletrocussão de Rodrigo da Silva e Carlos Eduardo Muniz, no Parque Boa Vista, focando nos serviços da concessionária. A família de Carlos busca justiça, e a remoção do cabo antes da perícia gerou suspeitas. A advogada alega responsabilidade da empresa e pede reparação. A CPI tem 180 dias para apurar os fatos e buscar justiça para as famílias.