Famílias buscam justiça por jovens atropelados e mortos em Cabo Frio (RJ)
O acidente, que ocorreu em 2022, deixou uma dor irreparável
Há três anos, duas famílias de São Pedro da Aldeia lutam por justiça após a morte de Juan Teixeira e Leorran Areia, atropelados por um motorista embriagado em Cabo Frio (RJ). O acidente, que ocorreu em 2022, deixou uma dor irreparável. As famílias realizam atos para cobrar punição ao responsável, que ainda não foi localizado. A busca por justiça continua, enquanto a saudade persiste.