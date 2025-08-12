Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Famílias buscam justiça por jovens atropelados e mortos em Cabo Frio (RJ)

O acidente, que ocorreu em 2022, deixou uma dor irreparável

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Há três anos, duas famílias de São Pedro da Aldeia lutam por justiça após a morte de Juan Teixeira e Leorran Areia, atropelados por um motorista embriagado em Cabo Frio (RJ). O acidente, que ocorreu em 2022, deixou uma dor irreparável. As famílias realizam atos para cobrar punição ao responsável, que ainda não foi localizado. A busca por justiça continua, enquanto a saudade persiste.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.