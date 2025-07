Febre do “Morango do Amor” impulsiona vendas em supermercados e faz preço da fruta subir Varejistas registraram um aumento de 170% nas vendas de morangos in natura e 42% em corantes alimentícios Balanço Geral Interior RJ|Do R7 30/07/2025 - 16h36 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A febre do ‘morango do amor’, popularizada nas redes sociais, está movimentando o varejo no Rio de Janeiro. Supermercados registraram um aumento de 170% nas vendas de morangos in natura e 42% em corantes alimentícios. O fenômeno destaca o impacto do comportamento do consumidor no varejo, com fabricantes enfrentando falta de produtos devido à alta demanda.