Federação das Indústrias do Rio alerta sobre tarifas dos EUA nas exportações As importações do Brasil serão tarifadas em 50% a partir de 6 de agosto Balanço Geral Interior RJ|Do R7 31/07/2025 - 16h54 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h54 )

A Federação das Indústrias do Estado do Rio expressa preocupação com as tarifas dos EUA sobre as exportações brasileiras. As importações do Brasil serão tarifadas em 50% a partir de 6 de agosto, exceto alguns produtos. As tarifas impactam a pauta exportadora do Rio, especialmente petróleo e gás, que representam 60% das exportações para os EUA e 40 mil empregos no estado.