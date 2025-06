Feriado é marcado por baixa presença de turistas em Cabo Frio (RJ) A expectativa é que as férias escolares no próximo mês melhorem o cenário econômico Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/06/2025 - 15h25 (Atualizado em 20/06/2025 - 15h25 ) twitter

Mesmo com o sol e o feriado prolongado, Cabo Frio (RJ) não viu o esperado aumento no turismo. Especialistas apontam novas taxas e a baixa temporada como fatores principais. O comércio local ainda sofre com a baixa movimentação, mas a presença do sol trouxe algum alívio para os turistas presentes. A expectativa é que as férias escolares no próximo mês melhorem o cenário econômico da cidade.