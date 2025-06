Feriado prolongado foi marcado com baixa ocupação na rede hoteleira de Arraial do Cabo (RJ) Empresários locais apostam em um novo calendário de eventos para atrair turistas e melhorar os números Balanço Geral Interior RJ|Do R7 23/06/2025 - 16h25 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h25 ) twitter

Durante o feriado prolongado, Arraial do Cabo (RJ) registrou baixa ocupação na rede hoteleira, com exceção de algumas pousadas próximas à praia. Empresários locais apostam em um novo calendário de eventos para atrair turistas e melhorar os números. Com atrações como Moto Fast e competições de canoas, a expectativa é de um cenário mais positivo, apesar do desafio da baixa temporada.