Feriado prolongado gera congestionamento de 5 quilômetros na BR 101 Concessionária prevê um fluxo intenso de mais de 440 mil veículos nos próximos dias Balanço Geral Interior RJ|Do R7 22/04/2025 - 14h41 (Atualizado em 22/04/2025 - 14h41 )

O repórter Granger Ferreira fala sobre o congestionamento de 5 km na BR 101, sentido Espírito Santo, com motoristas enfrentando até 2 horas de engarrafamento.

A concessionária prevê um fluxo intenso de mais de 440 mil veículos nos próximos dias, especialmente até quinta-feira, após o feriado estadual.

O trânsito é misto, com pessoas viajando para aproveitar o feriado e outras em deslocamento comercial. Apesar da movimentação intensa, o tráfego flui sem grandes retenções, mas a expectativa é de aumento no final do feriado.