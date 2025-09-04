Fernando Fortunato é destaque no kickboxing e coleciona vários títulos
Além de competir na modalidade, ele é treinador e inspira jovens
Fernando Fortunato, atleta de kickboxing de Cabo Frio (RJ), destaca-se no cenário esportivo com mais de 50 títulos, incluindo o recente campeonato paulista. Além de competir, ele é treinador e inspira jovens como Wendell, de 11 anos. Preparando-se para a Copa Brasil no Paraná, Fernando enfrenta desafios como a falta de apoio empresarial, mas continua a buscar recursos para representar sua cidade e estado.