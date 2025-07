Fim de semana com acidentes graves no interior do estado do Rio O Atlas da Violência destaca o aumento de mortes no trânsito nos últimos anos

Balanço Geral Interior RJ|Do R7 21/07/2025 - 14h11 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share