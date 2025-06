Fim do estacionamento rotativo torna mais difícil encontrar vagas no centro de Macaé (RJ) Motoristas enfrentam longas buscas por vagas, enquanto comerciantes relatam queda nas vendas devido à desistência de consumidores Balanço Geral Interior RJ|Do R7 30/06/2025 - 17h28 (Atualizado em 30/06/2025 - 17h28 ) twitter

A dificuldade de encontrar vagas de estacionamento no centro de Macaé (RJ), agravada pelo fim do estacionamento rotativo, tem impactado negativamente o comércio local. Motoristas enfrentam longas buscas por vagas, enquanto comerciantes relatam queda nas vendas devido à desistência de consumidores. Soluções sugeridas incluem a criação de novas vagas e melhorias no transporte público para facilitar o acesso ao polo comercial.