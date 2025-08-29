Logo R7.com
Fiscais do IMTT perseguem veículo de transporte irregular de passageiros no centro de Campos (RJ)

Após desobedecer a ordem de parada, o carro foi interceptado

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Uma perseguição de trânsito na região central de Campos destacou a prática ilegal de transporte de passageiros. O incidente envolveu um veículo particular e o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT). Após desobedecer a ordem de parada, o carro foi interceptado, revelando riscos à segurança pública. O IMTT reforça a importância de escolher transportes oficiais para evitar perigos.

