Fiscais do IMTT perseguem veículo de transporte irregular de passageiros no centro de Campos (RJ) Após desobedecer a ordem de parada, o carro foi interceptado Balanço Geral Interior RJ|Do R7 29/08/2025 - 14h27

Uma perseguição de trânsito na região central de Campos destacou a prática ilegal de transporte de passageiros. O incidente envolveu um veículo particular e o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT). Após desobedecer a ordem de parada, o carro foi interceptado, revelando riscos à segurança pública. O IMTT reforça a importância de escolher transportes oficiais para evitar perigos.