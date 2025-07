Focos de incêndios crescem nas cidades do interior do RJ e Campos lidera ranking O tempo seco e ventos fortes intensificam o risco Balanço Geral Interior RJ|Do R7 31/07/2025 - 16h57 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h57 ) twitter

Municípios do interior do Rio enfrentam aumento de incêndios, com Campos liderando em focos de queimadas. O tempo seco e ventos fortes intensificam o risco, afetando a economia local, especialmente em áreas agrícolas. Incêndios descontrolados são crimes ambientais e a bioeconomia sofre, com impacto direto na instalação de empresas e financiamentos verdes.