Força-tarefa consegue desencalhar embarcação no litoral de Campos (RJ) A ação aguardou a maré cheia, já que durante o fim de semana a maré estava baixa Balanço Geral Interior RJ|Do R7 25/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 25/08/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O rebocador encalhado na praia Maria da Rosa, entre Campos e São João da Barra (RJ), foi removido após uma operação complexa realizada às 3h da manhã. A ação aguardou a maré cheia, já que durante o fim de semana a maré estava baixa. A embarcação, que partiu do Porto do Açu com destino à bacia de Campos, não causou feridos nem danos ambientais. A empresa responsável ainda não informou sobre possíveis manutenções necessárias.